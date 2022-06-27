Меню
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
Написать
27 июня 2022 19:35
7 сериалов на Netflix о женской солидарности и дружбе
Этих героинь разного возраста и социального положения объединяет одно: они способны найти подруг везде, даже в тюрьме и клубе анонимных клептоманок.
Написать
7 марта 2021 12:23
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Причиной закрытия этих отличных шоу стали далеко не плохие рейтинги и скверные отзывы, а совсем другие обстоятельства.
Написать
1 марта 2021 19:00
