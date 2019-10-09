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Тука и Берти
Сезоны
Тука и Берти (2019 - …), список сезонов
Tuca & Bertie
18+
Год выпуска
2019
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Adult Swim
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов сериала «Тука и Берти»
Сезон 1 / Season 1
2019,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2021,
10 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2022,
5 эпизодов
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