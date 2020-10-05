Во 2 сезоне 2 серии сериала «Трудные подростки» Даня, новый член команды, пытается влиться в коллектив центра, но никто не хочет иметь с ним дело. Ребята строят новому пареньку козни. А Ковалев пытается помочь своему подопечному адаптироваться.
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