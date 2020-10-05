Во 2 сезоне 7 серии сериала «Трудные подростки» Фил понимает, что не может отдать денежный долг Кристине. Кроме того, он пропускает важную контрольную. Футбольная команда Ковалева оказывается дисквалифицирована. Но как им вернуться в игру?
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