Во 2 сезоне 4 серии сериала «Трудные подростки» Даня предлагает Лене стать эскортницей, но, получив отказ, пытается завербовать другую девушку, Яну. Ребята специально решают дискредитировать команду в глазах проверяющих, чтобы Ковалев отстал от них.
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