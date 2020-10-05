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Киноафиша Сериалы Трудные подростки Сезоны Сезон 2 Серия 4

Трудные подростки 2019 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Трудные подростки»
Сезон 2 / Серия 1 5 октября 2020
Сезон 2 / Серия 2 12 октября 2020
Сезон 2 / Серия 3 19 октября 2020
Сезон 2 / Серия 4 26 октября 2020
Сезон 2 / Серия 5 2 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Трудные подростки» Даня предлагает Лене стать эскортницей, но, получив отказ, пытается завербовать другую девушку, Яну. Ребята специально решают дискредитировать команду в глазах проверяющих, чтобы Ковалев отстал от них.

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