Трудные подростки
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Трудный возраст: 6 фильмов и сериалов, которые помогут лучше понять подростков
К российской премьере испанского сериала «Играй как девчонка», которая состоялась 2 июня в онлайн-кинотеатре START и на телеканале «СОЛНЦЕ», вспомнили шесть запоминающихся и нетривиальных проектов о том, чем живут и о чем волнуются современные подростки.
Написать
3 июня 2025 14:25
Виктория Буцких из «Трудных подростков» ответила на вопросы Киноафиши
Актриса сыграла в мотивационном драмеди «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной, Настасьей Самбурской и Дмитрием Чеботаревым. Фильм выйдет в прокат 14 ноября.
Написать
31 октября 2024 16:09
Финальный сезон «Трудных подростков» получил эффектный трейлер и дату премьеры
В ролике звучит песня «Огней» хип-хоп исполнителя SALUKI.
Написать
22 ноября 2023 13:06
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер
Бунт, драки, секс и футбол.
Написать
11 октября 2023 14:01
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.
Написать
27 января 2023 16:42
