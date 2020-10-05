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Киноафиша Сериалы Трудные подростки Сезоны Сезон 2 Серия 5

Трудные подростки 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Трудные подростки»
Сезон 2 / Серия 1 5 октября 2020
Сезон 2 / Серия 2 12 октября 2020
Сезон 2 / Серия 3 19 октября 2020
Сезон 2 / Серия 4 26 октября 2020
Сезон 2 / Серия 5 2 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Трудные подростки» Гена угоняет машину Ковалева, чтобы помочь Яне добраться до ее отца, который живет в другом городе. Антону предстоит вместе с ребятами найти беглецов и вернуть автомобиль.

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