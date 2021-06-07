Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий 7 июня на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Триада» с Борисом Дергачевым, Дарьей Мороз, Любовью Аксеновой и Настей Калашниковой. В продолжении истории герои приспосабливаются к новой реальности и нестандартной жизни молодых родителей. Актер Александр Пташенчук («Однажды в России», «Я худею»), который в сериале играет Вовчика – лучшего друга главного героя, накануне премьеры рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.