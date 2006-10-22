В 1 сезоне 5 серии сериала «Торчвуд» одна старая подруга Джека присматривает за созданиями, которые известны как феи. Однако Харкнесс знает, что настоящая сущность этих особей может представлять серьезную опасность для окружающих.
