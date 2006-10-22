Меню
Торчвуд 2006 - 2011 5 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Торчвуд»
Все меняется
Сезон 1 / Серия 1 22 октября 2006
День первый
Сезон 1 / Серия 2 22 октября 2006
Машина-призрак
Сезон 1 / Серия 3 29 октября 2006
Киберженщина
Сезон 1 / Серия 4 5 ноября 2006
Маленькие миры
Сезон 1 / Серия 5 12 ноября 2006
Сельская местность
Сезон 1 / Серия 6 19 ноября 2006
Дары данайцев
Сезон 1 / Серия 7 26 ноября 2006
Они продолжают убивать Сьюзи
Сезон 1 / Серия 8 3 декабря 2006
Разные ботинки
Сезон 1 / Серия 9 10 декабря 2006
Вне времени
Сезон 1 / Серия 10 17 декабря 2006
Поединок
Сезон 1 / Серия 11 24 декабря 2006
Капитан Джек Харкнесс
Сезон 1 / Серия 12 1 января 2007
Конец дней
Сезон 1 / Серия 13 5 января 2007
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Торчвуд» одна старая подруга Джека присматривает за созданиями, которые известны как феи. Однако Харкнесс знает, что настоящая сущность этих особей может представлять серьезную опасность для окружающих.

