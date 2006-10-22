В 1 сезоне 2 серии сериала «Торчвуд» наступает первый день Купер на новой работе. Неожиданно на Земле обнаруживается существо, которое поглощает своих партнеров во время секса. Команде необходимо как можно скорее остановить инопланетянина.
