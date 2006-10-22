В 1 сезоне 4 серии сериала «Торчвуд» в подвале Хаба спрятана темная тайна. Даже сам капитан Джек ничего о ней не знает. А Йанто, в свою очередь, готов пойти на все и пожертвовать чем угодно и кем угодно, чтобы защитить то, что находится там, внизу.
