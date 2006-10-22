В 1 сезоне 11 серии сериала «Торчвуд» обнаруживается, что кто-то похитил уивилов. Для того, чтобы их найти, Оуэн проникает в особое сообщество, где занимаются организацией единоборств с этими существами ради развлечения.
