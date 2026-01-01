Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший мини-сериал
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Scripted Casting
Номинант
Director, Fiction
Номинант
Photography & Lighting, Fiction
Номинант
BAFTA 2024
Scripted Casting
Номинант
Editing, Fiction
Номинант
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