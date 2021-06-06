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Срок 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Срок
Киноафиша Сериалы Срок Сезоны Сезон 1

Time 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Срок»

В 1 сезоне сериала «Срок» события разворачиваются вокруг мужчины среднего возраста по имени Марк Кобден. Волею судьбы главный герой оказывается за решеткой по обвинению в непреднамеренном убийстве. Ближайшие четыре года ему предстоит находиться в камере под неустанным наблюдением надзирателей. По ходу развития сюжета у Марка появляется друг — Эрик Макналли. В отличие от других обитателей тюрьмы, Эрик — крайне человечный и дружелюбный. Почти сразу между ним и Майклом устанавливаются теплые отношения. Увы, им предстоит пройти проверку, когда Эрика начинает шантажировать один из преступников...

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Срок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2021
График выхода всех сериалов
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