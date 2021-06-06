В 1 сезоне сериала «Срок» события разворачиваются вокруг мужчины среднего возраста по имени Марк Кобден. Волею судьбы главный герой оказывается за решеткой по обвинению в непреднамеренном убийстве. Ближайшие четыре года ему предстоит находиться в камере под неустанным наблюдением надзирателей. По ходу развития сюжета у Марка появляется друг — Эрик Макналли. В отличие от других обитателей тюрьмы, Эрик — крайне человечный и дружелюбный. Почти сразу между ним и Майклом устанавливаются теплые отношения. Увы, им предстоит пройти проверку, когда Эрика начинает шантажировать один из преступников...