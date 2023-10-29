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Срок 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Срок
Киноафиша Сериалы Срок Сезоны Сезон 2

Time 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Срок»

Во 2 сезоне сериала «Срок» Марк Кобден переживает трагическую личную потерю. Он все еще отбывает свой срок в стенах государственной тюрьмы, но после предыдущих событий характер мужчины ожесточился. Он не собирается больше терпеть нападки сокамерников, смотрителей или кого бы то ни было, ведь на карте стоит слишком многое. Не имея возможности выйти на свободу, он решает установить свои порядки здесь, в стенах исправительного учреждения. Тем временем офицер Эрик Макнелли вынужден идти на больший риск, чтобы защитить свою семью. Его слабость теперь известна заключенным, у некоторых из которых есть «руки» на воле.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Срок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
29 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
29 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 октября 2023
График выхода всех сериалов
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