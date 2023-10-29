Во 2 сезоне сериала «Срок» Марк Кобден переживает трагическую личную потерю. Он все еще отбывает свой срок в стенах государственной тюрьмы, но после предыдущих событий характер мужчины ожесточился. Он не собирается больше терпеть нападки сокамерников, смотрителей или кого бы то ни было, ведь на карте стоит слишком многое. Не имея возможности выйти на свободу, он решает установить свои порядки здесь, в стенах исправительного учреждения. Тем временем офицер Эрик Макнелли вынужден идти на больший риск, чтобы защитить свою семью. Его слабость теперь известна заключенным, у некоторых из которых есть «руки» на воле.