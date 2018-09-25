В 3 сезоне 8 серии сериала «Это мы» у Бет и Джей Вона разные взгляды на то, как следует вести кампанию Рэндалла. Кейт присматривает за Тесс, и девочка неожиданно рассказывает о себе нечто, что давно уже боится сказать родителям.
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