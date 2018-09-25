В 3 сезоне 15 серии сериала «Это мы» вся семья собирается в больнице и ожидает новостей о состоянии Кейт. Пока Мигель пытается разрядить обстановку играми, Мэдисон приносит пончики, а умирающий с похмелья Кевин портит со всеми отношения.