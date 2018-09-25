В 3 сезоне 7 серии сериала «Это мы» Джек находит своего брата, чье психологическое состояние оставляет желать лучшего. Не в силах смириться с этим, Джек делает все, чтобы Ник попал в его отряд. В настоящем Кевин и Зои отправляются во Вьетнам.