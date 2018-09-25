В 3 сезоне 6 серии сериала «Это мы», пока Кейт радуется беременности, Тоби находится в глубокой депрессии. Кевин пытается узнать, кем приходилась его отцу улыбающаяся вьетнамка на фото. Бет начинает себя чувствовать неудачницей.