В 3 сезоне 14 серии сериала «Это мы» Кевин скрывает от родных, что снова начал пить. Тоби устраивает праздник в честь выпускного Кейт, а в прошлом мы видим, как тяжело Ребекке было на выпускном ее детейсразу после смерти Джека.
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