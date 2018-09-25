В 3 сезоне 14 серии сериала «Это мы» Кевин скрывает от родных, что снова начал пить. Тоби устраивает праздник в честь выпускного Кейт, а в прошлом мы видим, как тяжело Ребекке было на выпускном ее детейсразу после смерти Джека.