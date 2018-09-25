В 3 сезоне 12 серии сериала «Это мы» Кевин не хочет оставлять Ника в одиночестве жить в трейлере, а Ребекка решает познакомиться с братом мужа. Рэндалл и Кейт отправляются в дом, в котором выросли, чтобы погрузиться в приятные воспоминания об отце.
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