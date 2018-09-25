В 3 сезоне 13 серии сериала «Это мы» Бет с сестрой отправляются к маме. В прошлом мы видим, как Бет имела шанс стать звездой балета, но из-за деспотичной матери и смерти любимого отца ей пришлось бросить танцевальную карьеру.