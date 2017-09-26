Во 2 сезоне 9 серии сериала «Это мы» Кейт делает все, чтобы сохранить беременность, но у нее происходит выкидыш. В прошлом Ребекка пытается поддержать Кейт, которая, в отличие от братьев, не может выбрать ни колледж, ни дальнейший жизненный путь.
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