Во 2 сезоне 13 серии сериала «Это мы» Рэндалл одержим идеей улучшить дом, в котором некогда жил Уильям, и качество жизни его обитателей. Пока Бет переживает, что ее муж может потратить все их деньги, на помощь брату неожиданно приходит Кевин.