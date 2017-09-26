Во 2 сезоне 14 серии сериала «Это мы» Кейт и Тоби заводят собаку. Наступает двадцатая годовщина смерти Джека. Кейт предается воспоминаниям о пожаре в их доме, во время которого Джек успел вывести всех, а сам вернулся за собакой.