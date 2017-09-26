Во 2 сезоне 2 серии сериала «Это мы» в прошлом Ребекка обещает Джеку помочь завязать с алкогольной зависимостью. В настоящем времени Кевин приглашает всю семью на съёмки «Няня» по случаю своего временного возвращения в шоу ради спецвыпуска.