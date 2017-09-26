Во 2 сезоне 8 серии сериала «Это мы» Кевин, чья алкогольная зависимость уже набрала обороты, отправляется в родной город на встречу выпускников. Там он предается воспоминаниям об отношениях с Софи, своей популярности в школе и спорах с отцом.
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