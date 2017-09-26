Во 2 сезоне 1 серии сериала «Это мы» Рэндалл начинает процесс усыновления ребенка, но Бет считает, что такой способ почтить память его отцов — бредовая затея. Кейт сбегает с прослушивания, из-за чего у Тоби с Кевином назревает конфликт.