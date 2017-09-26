Во 2 сезоне 5 серии сериала «Это мы» Кейт узнает, что беременна. Они с Тоби безумно счастливы. Кевин начинает злоупотреблять обезболивающими лекарствами, а Дежа — доверять Рэндаллу и рассказывать о своем трудном прошлом.