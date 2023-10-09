Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Прослушка
Новости
Новости о сериале «Прослушка»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Прослушка»
Вся информация о сериале
The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века
«Лучше звоните Солу» опередил «Во все тяжкие».
Написать
9 октября 2023 10:01
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
Написать
26 сентября 2023 14:56
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Среди своих любимых сериалов автор «Игры престолов» назвал «Клан Сопрано», «Безумцев», «Фарго» и «Дэдвуд».
Написать
5 сентября 2023 15:43
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами.
Написать
22 февраля 2023 18:00
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль
Энн Хэтэуэй не смогла сдержать панику, Хлою Грейс Морец застали с поличным, а Идрис Эльба просто оказался слишком честным.
Написать
18 января 2023 18:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века
В десятке лидеров оказались также «Дрянь» и «Игра престолов».
Написать
20 октября 2021 11:57
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667