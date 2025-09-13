Меню
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
13 сентября 2025 13:17
Лучший сериал в истории едва не умер в зародыше: почему «Прослушку» пытались закрыть после каждого сезона
Слишком реалистичная криминальная драма вставала поперек горла ТВ-боссам.
23 марта 2025 16:33
Этот малоизвестный в России сериал превосходит «Во все тяжкие» и «Наследников»: «Прослушка» — лучшая драма в истории ТВ
Почему проект называет культовым даже один из президентов США, хотя в СНГ он не обрел подобного статуса.
22 марта 2025 17:38
«Игра престолов» не вошла в топ-10 сериалов HBO: уступает роскошным драмам и 1 комедии
Неожиданный результат показали исследования зарубежных авторитетных журналов.
19 марта 2025 11:50
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
15 декабря 2024 08:27
Этот сериал обошел «Шерлока» и «Очень странные дела»: криминальный эпос рекомендуют 91% зрителей
Входит в топ-250 лучших кинолент за все время.
15 августа 2024 16:45
