Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дикарки 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дикарки
Киноафиша Сериалы Дикарки Сезоны Сезон 1

The Wilds 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дикарки»

В 1 сезоне сериала «Дикарки» группа старшеклассниц отправляется в закрытый лагерь для девочек, расположенный на Гавайских островах. Во время полета их самолет терпит крушение и разбивается где-то посреди океана. К счастью, всем девочкам удается выжить, но они напуганы и ошарашены. Что самое ужасное, героини совершенно не приспособлены к жизни на необитаемом острове. По ходу развития сюжета становится известна предыстория каждой девушки, в первую очередь что заставило ее отправиться в эту поездку. Из-за довольно разных характеров старшеклассницы постоянно ругаются и никак не могут достигнуть взаимопонимания. Их маленькое сообщество находится на грани краха.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Дикарки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День первый Day One
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2020
День второй Day Two
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2020
День третий Day Three
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2020
День шестой Day Six
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2020
День седьмой Day Seven
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2020
День двенадцатый Day Twelve
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2020
День пятнадцатый Day Fifteen
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2020
День шестнадцатый Day Sixteen
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2020
День двадцать второй Day Twenty-Two
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2020
День двадцать третий Day Twenty-Three
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Фэнтези-сериалы Netflix, которые не заметили из-за «Ведьмака» и «Аркейна»: 5 не менее крутых и достойных проектов
В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов
3 ромкома из 90-х, от которых на Reddit в восторге и сегодня: идеальный рецепт для свидания
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше