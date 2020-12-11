В 1 сезоне сериала «Дикарки» группа старшеклассниц отправляется в закрытый лагерь для девочек, расположенный на Гавайских островах. Во время полета их самолет терпит крушение и разбивается где-то посреди океана. К счастью, всем девочкам удается выжить, но они напуганы и ошарашены. Что самое ужасное, героини совершенно не приспособлены к жизни на необитаемом острове. По ходу развития сюжета становится известна предыстория каждой девушки, в первую очередь что заставило ее отправиться в эту поездку. Из-за довольно разных характеров старшеклассницы постоянно ругаются и никак не могут достигнуть взаимопонимания. Их маленькое сообщество находится на грани краха.