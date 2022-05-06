Меню
Дикарки 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дикарки
Дикарки Сезоны Сезон 2

The Wilds 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дикарки»

Во 2 сезоне сериала «Дикарки» приключения девочек-подростков на острове продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне несколько тинейджеров из совершенно разных слоев общества попали на необитаемый остров в результате авиакатастрофы. Они не сразу догадываются, что стали участницами масштабного социального эксперимента. Задача каждой — выжить. Девочки впервые сталкиваются с проблемами такого рода и сначала агрессивно воспринимают друг друга. Но в скором времени начинают находить общий язык между собой. Девушки сближаются и доверяют друг другу секреты, которые каждая из них старательно скрывала...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Дикарки
Сезон 1
Сезон 2
День 30/1 Day 30 / 1
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2022
День 34/12 Day 34 / 12
Сезон 2 Серия 2
6 мая 2022
День 36/14 Day 36 / 14
Сезон 2 Серия 3
6 мая 2022
День 42/15 Day 42 / 15
Сезон 2 Серия 4
6 мая 2022
День 45/16 Day 45 / 16
Сезон 2 Серия 5
6 мая 2022
День 46/26 Day 46 / 26
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2022
День 50/33 Day 50 / 33
Сезон 2 Серия 7
6 мая 2022
Исход Exodus
Сезон 2 Серия 8
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
