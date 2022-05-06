Во 2 сезоне сериала «Дикарки» приключения девочек-подростков на острове продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне несколько тинейджеров из совершенно разных слоев общества попали на необитаемый остров в результате авиакатастрофы. Они не сразу догадываются, что стали участницами масштабного социального эксперимента. Задача каждой — выжить. Девочки впервые сталкиваются с проблемами такого рода и сначала агрессивно воспринимают друг друга. Но в скором времени начинают находить общий язык между собой. Девушки сближаются и доверяют друг другу секреты, которые каждая из них старательно скрывала...