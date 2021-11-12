В 1 сезоне 6 серии сериала «Психиатр по соседству» доктор Айк и Марти устраивают серию экстравагантных вечеринок в доме Хэмптонов, которые проходят в основном за счет Марти. Реки вина и шампанского не могут не сказаться на жизни главных героев.
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