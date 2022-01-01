Отзывы о сериале «Психиатр по соседству»

Наша рецензия: Почему не стоит дружить со своим психоаналитиком?

2010 год, Хэмптон. На вечеринке, где собралась вся нью-йоркская элита, доктор Айзек Гершкопф (Пол Радд) ведет себя как гостеприимный хозяин. Однако в действительности он лишь психоаналитик истинного владельца роскошного дома близь побережья Атлантического океана – Марти Марковица (Уилл Феррелл). Почти 30 лет назад последний пришел в кабинет психотерапевта по совету своей сестры Филлис (Кэтрин Хан): Марти был совершенно не приспособлен ко взрослой жизни, а любая конфронтация заканчивалась…