Психиатр по соседству
Новости
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
Написать
4 ноября 2021 12:18
Пол Радд манипулирует Уиллом Фарреллом в трейлере сериала «Психиатр по соседству»
В основу шоу легла реальная история.
Написать
13 октября 2021 10:27
