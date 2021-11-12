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Психиатр по соседству 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Психиатр по соседству
Киноафиша Сериалы Психиатр по соседству Сезоны Сезон 1

The Shrink Next Door 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Психиатр по соседству»

В 1 сезоне сериала «Психиатр по соседству» Мартин Маркович, ведущий весьма заурядную жизнь, регулярно посещает своего психотерапевта Исаака Хершкопфа. Поначалу Мартин предпочитает оставлять все при себе во время их сессий, но в скором времени Исааку удается его разговорить. Позже Мартин начинает видеть в своем психотерапевте не столько врача, сколько друга, а тот, в свою очередь, пользуется добротой своего клиента: начинает жить в его доме, а затем получает доступ к управлению семейным предприятием Мартина.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Психиатр по соседству График выхода всех сериалов
Сезон 1
Консультация The Consultation
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2021
Церемония The Ceremony
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2021
Лечение The Treatment
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2021
Фундамент The Foundation
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2021
Семейное древо The Family Tree
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2021
Вечеринка The Party
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2021
Прорыв The Breakthrough
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2021
Вердикт The Verdict
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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