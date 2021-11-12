В 1 сезоне сериала «Психиатр по соседству» Мартин Маркович, ведущий весьма заурядную жизнь, регулярно посещает своего психотерапевта Исаака Хершкопфа. Поначалу Мартин предпочитает оставлять все при себе во время их сессий, но в скором времени Исааку удается его разговорить. Позже Мартин начинает видеть в своем психотерапевте не столько врача, сколько друга, а тот, в свою очередь, пользуется добротой своего клиента: начинает жить в его доме, а затем получает доступ к управлению семейным предприятием Мартина.