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Киноафиша Сериалы Восхождение героя щита Сезоны
Восхождение героя щита (2019 - …), список сезонов The Rising of the Shield Hero
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала «Восхождение героя щита»
Восхождение героя щита - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 25 эпизодов
 
Восхождение героя щита - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
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