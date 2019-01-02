Японский анимационный сериал «Восхождение героя щита» - это история об Иватани Наофуми, простом отаку. Однажды он натыкается в библиотеке на книгу, которая меняет его жизнь. Иватани перемещается его в другую вселенную, где он должен присоединиться к мечу, копью и луку в качестве одного из четырех воинов и сражаться с Волнами Катастрофы в качестве Героя Щита. Наофуми понимает, что его ожидает грандиозное приключение вместе с единомышленниками. Но всего через несколько дней он сталкивается с предательством...