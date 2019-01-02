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Постер к сериалу Восхождение героя щита
Постер к сериалу Восхождение героя щита
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Восхождение героя щита
Восхождение героя щита (2019 - …) The Rising of the Shield Hero
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность 15 часов 12 минут
О чем сериал

Японский анимационный сериал «Восхождение героя щита» - это история об Иватани Наофуми, простом отаку. Однажды он натыкается в библиотеке на книгу, которая меняет его жизнь. Иватани перемещается его в другую вселенную, где он должен присоединиться к мечу, копью и луку в качестве одного из четырех воинов и сражаться с Волнами Катастрофы в качестве Героя Щита. Наофуми понимает, что его ожидает грандиозное приключение вместе с единомышленниками. Но всего через несколько дней он сталкивается с предательством...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билл Роджерс
Кристина Валенсуэла
Каито Исикава
Каито Исикава
Тосинари Фукамати
Д.С. Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Восхождение героя щита - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 25 эпизодов
 
Восхождение героя щита - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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