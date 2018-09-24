Во 2 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» Конрад, Кит и Эй Джей помогают студенту, который учится в медицинском вузе. Ему требуется пересадка сразу трех органов. Машина Джулиана обнаружена в водоеме, однако его тела нигде нет.
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