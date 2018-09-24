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Киноафиша Сериалы Ординатор Сезоны Сезон 2 Серия 6

Ординатор 2018 6 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Ординатор»
00:42:30
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2018
Принц и нищий
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2018
Три слова
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2018
О времени
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2018
Зародыш
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2018
Кошмары
Сезон 2 / Серия 6 29 октября 2018
Пробы и ошибоки
Сезон 2 / Серия 7 5 ноября 2018
Сердце в коробке
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2018
Танец
Сезон 2 / Серия 9 26 ноября 2018
После падения
Сезон 2 / Серия 10 14 января 2019
Ошибка оператора
Сезон 2 / Серия 11 21 января 2019
Страх находит путь
Сезон 2 / Серия 12 28 января 2019
Практически невозможно
Сезон 2 / Серия 13 4 февраля 2019
Глупые вещи во имя секса
Сезон 2 / Серия 14 11 февраля 2019
Квинс
Сезон 2 / Серия 15 18 февраля 2019
Неблагоприятные события
Сезон 2 / Серия 16 4 марта 2019
Предательство
Сезон 2 / Серия 17 18 марта 2019
Экстренный контакт
Сезон 2 / Серия 18 25 марта 2019
Выпал снег
Сезон 2 / Серия 19 1 апреля 2019
Если не сейчас, то когда?
Сезон 2 / Серия 20 15 апреля 2019
Застрял, как и было предсказано
Сезон 2 / Серия 21 22 апреля 2019
Брокер и брокер
Сезон 2 / Серия 22 29 апреля 2019
Незащищенные
Сезон 2 / Серия 23 6 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ординатор» Конраду предстоит диагностировать заболевание девушке, которую срочно доставили в клинику после крайне беспокойного сна. Девон впервые проводит День всех святых в отделении экстренной помощи.

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