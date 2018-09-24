Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ординатор» Конраду предстоит диагностировать заболевание девушке, которую срочно доставили в клинику после крайне беспокойного сна. Девон впервые проводит День всех святых в отделении экстренной помощи.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail