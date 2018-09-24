Во 2 сезоне 22 серии сериала «Ординатор» Ник в отчаянии, поскольку состояние ее сестры ухудшается. Вместе с Алеком она отправляется к брокеру, который торгует органами, чтобы приобрести почку, необходимую Джесси. Об этом становится известно Конраду.
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