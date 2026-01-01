Оповещения от Киноафиши
Ординатор
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Ординатор
Основные места съемок сериала Ординатор
Атланта, штат Джорджия, США
Где снимали известные сцены
Мемориальная больница Честейн-Парк
Центр искусств Вудрафф — ул. Пичтри NE, д. 1280, Атланта, штат Джорджия, США
Коньерс, Джорджия, США
Место съёмок: бесплатная клиника
Замок, 87, 15-я улица NE, Атланта, штат Джорджия, 30309, США
Велосипедная трасса «Бланкетс-Крик»
Кантон, штат Джорджия, США
