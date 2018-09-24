Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ординатор» в больницу доставляют людей, которые пострадали во время толчеи. Все они пришли в качестве зрителей на музыкальный фестиваль. Некоторые из них нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве.