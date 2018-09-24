Во 2 сезоне 7 серии сериала «Ординатор» пациенты, которые принимают участие в экспериментальном лечении, испытывают побочный эффект, который может стоить им жизни. Ник беспокоится, что ее сестре Джесси угрожает серьезная опасность.
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