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Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны Сезон 3 Серия 7

Защитник 2018 - 2020 7 серия 3 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Защитник»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 марта 2020
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 марта 2020
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 марта 2020
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 марта 2020
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 марта 2020
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 марта 2020
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 марта 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Защитники», воодушевившись памятью о многовековом предательстве, Визирь начинает переходить к финальному шагу своего грандиозного плана. Вскоре глава Бессмертных настраивает всех жителей против Защитника.

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