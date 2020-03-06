В 3 сезоне 7 серии сериала «Защитники», воодушевившись памятью о многовековом предательстве, Визирь начинает переходить к финальному шагу своего грандиозного плана. Вскоре глава Бессмертных настраивает всех жителей против Защитника.
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