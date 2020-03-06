В 3 сезоне 4 серии сериала «Защитник» оракул делится подробностями ужасающего видения. Тем временем Хакана ожидает визит в прошлое. А Зейнеп, в свою очередь, становится свидетельницей того, как Рюи и Визирь бурно спорят по поводу ключа.
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