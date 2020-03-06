В 3 сезоне 2 серии сериала «Защитник» загадочный глава Бессмертных по имени Визирь может сорвать грандиозные планы Рюи, а также, используя Левента, он пытается устроить Хакану настоящую ловушку. Тем временем Файсал начинает свою месть.
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Авторизация по e-mail