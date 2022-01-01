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Киноафиша Сериалы Защитник Актеры и роли

Актеры сериала «Защитник»

Актеры сериала «Защитник» Вся информация о сериале
Мехмет Куртулус
Мехмет Куртулус Mehmet Kurtuluş
Mazhar Бурчин Терзиоглу
Бурчин Терзиоглу Burçin Terzioğlu
Rüya Хазар Эргючлю
Хазар Эргючлю Hazar Ergüçlü
Zeynep Окан Ялабык
Окан Ялабык Okan Yalabık
Faysal Чагатай Улусой
Чагатай Улусой Çağatay Ulusoy
Hakan Айча Айшин Туран
Айча Айшин Туран Ayça Ayşin Turan
Leyla Эмили Госс
Эмили Госс Emily Goss
Биге Онал
Биге Онал Bige Önal
Фунда Эрйигит
Фунда Эрйигит Funda Eryigit
Эмре Мутлу Emre Mutlu
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