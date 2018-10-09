Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Защитник
Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны
Защитник (2018 - 2020), список сезонов The Protector 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Защитник»
Защитник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Защитник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Защитник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 7 эпизодов
 
Защитник - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 7 эпизодов
 
Related video
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Приложение киноафиши